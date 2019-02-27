Бесстрашный британец установит рекорд скорости на льду

Мотоциклистам и сочувствующим известны похождения Зефа Эйзенберга — человека, побывавшего в чудовищной аварии и штампующего мировые рекорды. На очереди попытка промчаться по льду в небывалом темпе.

В 2016 Эйзенберг разбился при попытке установить рекорд на мотоцикле с газотурбинным двигателем на скорости 370 км/ч. Пилот, испытавший перегрузку в 25g, получивший перелом таза, бедра и рук, чудом выжил и… вернулся. В мае 2018 года он разогнал свой компрессорный гипербайк Suzuki GSX1300R Hayabusa мощностью 350 л.с. по песку до 324,4 км/ч и стал быстрейшим в данной дисциплине.

Но на этом Зеф не успокоился и попробует перекрыть мировое достижение на ледяной поверхности. Знаменательное событие может произойти 1-2 марта во время заездов по замерзшему восьмикилометровому озеру в Швеции.

Нынешний "ледяной" рекорд — 300 км/ч, но британец намерен выжать 320 км/ч. Для этого он оснастил Hayabusa покрышками с двумя сотнями шипов массой 7,5 грамм каждый. Учитывая характер и отвагу Эйзенберга, он сможет!