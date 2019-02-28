Российский авторынок ждет много новинок из Китая

Компании из Поднебесной за последние несколько дней, как будто сговорившись, анонсировали свои новинки для нашего рынка. Ожидается целая россыпь кроссоверов, в том числе от пока еще не представленного в нашей стране бренда.

Китайские автомобили начали появляться на российском рынке в конце 2000-х. Им прочили быстрое завоевание лидерства — по аналогии с быстрой мировой экспансией японских и южнокорейских машин. Счет пошел на второе десятилетие, но даже в России гости из Поднебесной остаются на третьих ролях. А в Европе и США о них по-прежнему практически ничего не знают.

Спору нет: прогресс китайских моделей заметен, и некоторые из них вплотную приблизились по ряду параметров к недорогим европейским брендам. И все-таки до всенародной любви у нас им далеко. Не в последнюю очередь из-за цен. Китайцы перестали откровенно демпинговать, а за сопоставимые деньги с «корейцами», «европейцами» и «японцами» их готовы покупать немногие.

Производители из Поднебесной не расстраиваются и продолжают выводить на наш рынок новинки. Теперь никаких седанов и хэтчбеков: в Китае поняли, что наши соотечественники предпочитают кроссоверы. Полный привод на них пока встречается в виде исключения, большинство марок продают у нас всего по одной-две модели, дилерская сеть неразвита, но процесс развития идет.

За последнюю неделю новостей от представителей самой быстроразвивающейся экономики мира набралось особенно много.

Компания FAW , продающая у нас из легковой линейки только кроссовер Besturn X80, анонсировала скорое появление его младшего брата Besturn X40. У себя на родине он продается два года, причем преимущественно в чисто электрической версии. В России такая пока никому не нужна, посему FAW предложит машину с ДВС. Сборку планируется наладить на калининградском заводе «Автотор», где уже выпускают X80.

FAW Besturn X40 повезет бензиновый атмосферник 1.6 мощностью 116 л.с. Привод только передний (полного нет и у более крупного X80), альтернативой базовой механической коробке служит 6-ступенчатый автомат. В базовой комплектации, по предварительным данным, уже будут боковые подушки безопасности и парктроник. Цена должна оказаться чуть ниже миллиона рублей, ведь Besturn X80 стартует с 1 149 000, а с учетом скидки — с 1 049 000.

Уже сейчас можно сказать, что X40 пройдет на нашем рынке незамеченным. FAW в свою раскрутку вкладывается мало, а в сегменте «сороковки» заправляют монстры вроде Hyundai Creta, Renault Duster и Kaptur.

Компактный Geely Atlas выделяется из когорты земляков неожиданно выразительным дизайном. Немудрено, ведь его рисовал художник с мировым именем: британец Питер Хорбери прежде отвечал за облик шведских Volvo . Кроссовер продается в России с бензиновыми безнаддувными моторами объемом два (139 л.с.) и 2,4 литра (149 л.с.). Причем со вторым можно заполучить полноприводную трансмиссию! Стартовая цена модели — 1 049 990 рублей, а со всеми ведущими колесами — от 1 399 990 рублей.

Скоро у дилеров появится топовая версия Geely Atlas с турбомотором 1.8 отдачей 184 л.с. Он работает в тандеме с автоматом, за доплату тоже доступна трансмиссия AWD. Автомобиль собирают по полному циклу в Белоруссии на заводе «Белджи». Цены пока известны только предварительные: 1 442 000 рублей за начальную комплектацию, 1 535 000 — за исполнение с полным приводом, 1 628 000 за «максималку» со светодиодными фарами, обогревом всех сидений и системой кругового обзора.

Новинку от Chery , кроссовер Tiggo 4, сам производитель буквально пару месяцев назад обещал вывести на рынок в третьем квартале. Тем неожиданнее ее появление на официальном сайте марки с предложением стать одним из первых владельцев. Видимо, первая партия автомобилей уже на подходе.

«Четверка» близка по габаритам к давно присутствующему (но плохо продающемуся) Tiggo 2. Так что, скорее всего, последний скоро нас покинет. Он вдобавок импортируется из Китая, а вот Tiggo 4 должны освоить в Калининграде, на уже упомянутом выше «Автоторе». На этот завод Chery, по слухам, собирается переехать, ведь компания лишилась сборочной площадки «Дервейс» в Черкесске. Tiggo 4 предлагают купить за 1 099 900 рублей. В эту сумму входит бензиновый атмосферник 2.0 мощностью 122 л.с., передний привод, вариатор, кондиционер, ESP, электропакет.

Кстати, буквально на днях должна состояться российская презентация еще одной новинки от Chery — более крупного кроссовера Tiggo 7.

От «Хавейла» новости пока пришли без цен. Зато у этого бренда инфоповод самый серьезный: весной начнет выпускать серийные автомобили завод полного цикла под Тулой. И первыми из его ворот будут выходить не давно знакомые нам кроссоверы и внедорожники Н-серии, а абсолютно новые машины. Это Haval F7, представленный на Московском автосалоне 2018 года, и купе-кроссовер на его базе F7x. Оба комплектуются самыми современными агрегатами: турбомоторами объемом 1,5 (150 л.с.) и два литра (190 л.с.), преселективным роботом на семь ступеней и — опционально — полным приводом.

Дизайн автомобилей ориентирован на молодежь. Haval обещает интересный набор опций, хотя конкретики пока нет. Равно как и прайс-листа. Понятно, что дешево не будет, ведь марка позиционирует себя как «массовый премиум». Однако многие эксперты полагают, что Haval — это лучший из китайских автомобилей, так что познакомиться с «семерками» будет интересно. Кросс-купе F7x станет конкурентом Renault Arkana, который тоже выходит на рынок в этом году.

А еще в третьем квартале ожидается выход на российский рынок бренда GAC. Известно, что моделей будет несколько. Скорее всего, только кроссоверы, которых в линейке производителя немало. По цене они окажутся ровней «Хавейлам», хотя о локальной сборке речь пока не идет. Точная линейка еще не сформирована, так что строить догадки преждевременно.