Nissan раскрыл информацию об оснащении обновленного Qashqai

Компания Nissan рассказала об оснащении обновлённого Qashqai для России. Кроссовер предложат в 10 версиях и 30 вариантах исполнения, а в базовый набор оборудования войдут передние сиденья с подогревом, круиз-контроль, кондиционер, а также новые 17-дюймовые колеса.

В комплектации SE обновлённый Nissan Qashqai получил передние и задние парктроники, руль и задний ряд сидений с подогревом (для версий с мотором 2.0), зеркала с электроприводом. Qashqai QE+ оснащается системой мониторинга давления в шинах, 18-дюймовыми колесами, панорамной крышей и системой распознавания движущихся объектов.

В топовой LE для кроссовера доступны системы безопасности Nissan Intelligent Mobility: система обнаружения препятствий при движении задним ходом, адаптивные фары, система мониторинга слепых зон, кругового обзора и контроля рядности движения. Версии SE Yandex и QE Yandex предлагаются со встроенной системой Яндекс. Авто и камерой заднего вида.

Кроссовер будет доступен с бензиновыми двигателями объемом 1,2 и 2,0 литра мощностью 115 и 144 л.с. соответственно. Коробка — шестиступенчатая «механика» или вариатор X-tronic CVT, для которого была переписана программа управления. Кроме того, другие настройки получили электроусилитель руля и подвески.

Собирать обновленные Qashqai будут на заводе Nissan в Санкт-Петербурге.