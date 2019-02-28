В России появится новый Chery Tiggo: известны цены

Компания Chery открыла в нашей стране прием заявок на новый кроссовер Tiggo 4, который в компании именуют "ограниченной серией". Вседорожник получил только один двигатель и трансмиссию, но отличается достаточно богатым оснащением и возможностью покупки через Интернет.

Chery Tiggo 4 вытянулся в длину на 4 298 мм при колесной базе в 2 610 мм, ширина вседорожника составляет 1 830 мм, а высота — 1 647 мм. Таким образом, новинка оказалась чуть компактнее Renault Kaptur , но слегка превосходит по размерам Hyundai Creta (хотя и уступает ей по минимальному объему багажника). Заявленный дорожный просвет Tiggo 4 составляет 190 мм, а особый упор производитель делает на способность кроссовера преодолевать броды глубиной до 600 мм.

Однако при этом системой полного привода в России Tiggo 4 комплектоваться не будет. Кроссоверу достался безальтернативный бензиновый атмосферный мотор объемом 2,0 л и мощностью 122 л.с. (180 Нм), который будет работать в паре с вариатором. Динамические характеристики новинки пока не называются. Стоит также отметить, что Tiggo 4 получил полностью независимую подвеску со стойками McPherson спереди и многорычажкой сзади и дисковые тормоза на всех колесах.

В нашей стране Chery Tiggo 4 будет доступен в двух комплектациях. Базовая под названием Comfort оценена в 1 099 900 рублей и включает в себя мультимедийную систему Cloudrive 2.0 с 9-дюймовым монитором, кондиционер, круиз-контроль, передние сиденья с подогревом, задние парктроники и камеру заднего вида, 17-дюймовые диски, а также набор ассистентов водителя.

Топовое исполнение получило наименование Luxury и стоит на 100 000 рублей дороже. С этой доплатой покупатель получает 18-дюймовые колеса, электрозеркала, систему бесключевого доступа, кожу в салоне, электрорегулировки водительского кресла, 4,8-дюймовый монитор на приборной панели, 6 динамиков в салоне и задний подлокотник.

Предварительные заказы на новинку уже принимаются (в том числе и через онлайн-магазин Chery в России), но дата начала поставок Chery Tiggo 4, который собирается в Китае, пока не названа.