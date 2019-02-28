Наказание за оставленные во дворах машины ужесточат

По предварительным данным, штраф за машины, брошенные в городских дворах, может увеличиться в несколько раз.

В первые с предложением об увеличение суммы штрафной санкции выступили депутаты Санкт-Петербурга. Оставленные без присмотра машины создают помехи работникам коммунальных служб, занимающимся очисткой дворов от снега и наледи.

Некачественное выполнение работ приводит к появлению большого количества жалоб от водителей, которые не могут полноценно передвигаться из-за возникающих "препятствий". Именно после появления жалоб, депутаты решили ужесточить действующую меру наказания для владельцев, которые не хотят убирать свои автомобили, не эксплуатирующиеся в течении длительного времени.

В случае если поправки в закон внесут, то водители смогут оставлять свой автомобиль во дворе на срок не более 3 суток, вместо разрешенных ранее 15. При фиксации нарушения машины будут эвакуированы, а водители получат штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей (для физических лиц), от 30 до 50 тысяч рублей (для должностных лиц) и от 150 до 300 тысяч рублей (для юридических лиц). Важным нюансом является тот факт, что введенные ограничения будут распространяться на оставленные автомобили только в холодное время года, а именно в период с 16 октября по 15 апреля.