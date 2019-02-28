Эксперты предсказали дефицит автономеров

Тариф на изготовление автомобильных номеров для частных компаний составит две тысячи рублей, пишет «Коммерсант».

Проект соответствующего приказа подготовила Федеральная антимонопольная служба . Также документ устанавливает тариф на изготовление номеров для мотоциклов в размере 1,5 тысячи, а стоимость печати свидетельства о регистрации транспортного средства в размере 0,5-1,5 тысячи.

Предполагается, что в силу тарифы вступят уже с 4 августа 2019 — в день вступления в силу законов и постановлений, которые передадут право выдачи автономеров частным компаниям.

По мнению Людмилы Шерстневой, главы Союза производителей государственных регистрационных знаков транспортных средств, такие тарифы могут оказаться невыгодны для частных компаний, что приведет к тому, что в ряде регионов номера не будет выдавать никто.

Шерстнева объяснила, что разрешение на изготовление госзнаков стоит свыше 100 тысяч лишь за один тип знаков, а всего их 27, а пресс-оборудование стоит 2-4,4 миллиона.

По ее словам, по этой причине жители ряда регионов, например, Чукотки, Якутии и даже отдаленных районов Московской области, могут лишиться возможности получить номера.