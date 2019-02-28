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Эксперты предсказали дефицит автономеров 

Рамблер 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Тариф на изготовление автомобильных номеров для частных компаний составит две тысячи рублей, пишет «Коммерсант».
Проект соответствующего приказа подготовила Федеральная антимонопольная служба. Также документ устанавливает тариф на изготовление номеров для мотоциклов в размере 1,5 тысячи, а стоимость печати свидетельства о регистрации транспортного средства в размере 0,5-1,5 тысячи.
Предполагается, что в силу тарифы вступят уже с 4 августа 2019 — в день вступления в силу законов и постановлений, которые передадут право выдачи автономеров частным компаниям.
По мнению Людмилы Шерстневой, главы Союза производителей государственных регистрационных знаков транспортных средств, такие тарифы могут оказаться невыгодны для частных компаний, что приведет к тому, что в ряде регионов номера не будет выдавать никто.
Шерстнева объяснила, что разрешение на изготовление госзнаков стоит свыше 100 тысяч лишь за один тип знаков, а всего их 27, а пресс-оборудование стоит 2-4,4 миллиона.
По ее словам, по этой причине жители ряда регионов, например, Чукотки, Якутии и даже отдаленных районов Московской области, могут лишиться возможности получить номера.
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Автоновости , ФАС
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