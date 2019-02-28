Найден способ борьбы с разбавленным бензином

Министр энергетики России рассказал о новом способе, который используется для борьбы с фальсификацией топлива на автомобильных заправочных станциях.

Более того, было заявлено о том, что мониторинговые службы закрывают заправки, на которых выявлено разбавление бензина различными добавками, не соответствующими стандарту. В рамках проведения проверок была создана единая информационная служба, в которой собраны данные, получаемые с каждой исследуемой заправки. Причем информация появляется в режиме реального времени.

Также использование программы в будущем позволит специалистам отслеживать движение топлива от заводов до каждой отдельно взятой заправочной станции. Использование системы даст возможность полностью исключить вероятность появления некачественного бензина, а также дизельного топлива.

На сегодняшний день, специалисты занимаются разработкой идеи переноса уплаты акциза с оптовиков на заправки. По словам депутатов, уплачивая "акцизы" разбавлять топливо руководителям автозаправочных станций будет просто невыгодно.

Но нужно понимать, что «стоимость топлива будет совершенно другая». Еще одним нововведением становится введение штрафных санкций за недолив топлива. Получить штраф за недолив сотрудники заправок смогут уже начиная с марта 2019 года.