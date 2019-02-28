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ГИБДД хочет ввести электронные права. Вот почему это плохая идея 

Wroom.ru 57 минут назад
Фото: Wroom.ru
Начальник ГИБДД Михаил Черников заявил, что уже в 2020 году в России может начаться внедрение электронных водительских удостоверений. Журналист Дмитрий Баринов, ведущий канала «Автотелеграм», считает что это приведёт к появлению новых проблем.
Гаишная затея в стиле «диджитал» — ещё одна нелепая попытка государственных структур выглядеть модно и современно. Ведь электронные водительские права только в рекламных проектах кажутся удобными. А что будет на самом деле, в нашей феодальной действительности? Представьте, экипаж ДПС остановит вас на провинциальной трассе. И решит проверить документы. И тут неожиданно выяснится, что провести проверку невозможно — мобильный интернет в этом районе слабый или его нет вовсе.
Какие дальнейшие действия? Возможно, гаишники предложат подождать, пока сигнал станет сильнее или просто попросят проехать с ними до стационарного поста. Сколько потеряете времени? Полчаса, час или два? Авторам проекта запуска виртуальных прав до этого дела нет. Абсолютно.
Посмотрите любую карту покрытия сотовой связи. Практически в каждом регионе — приличные белые пятна. Именно поэтому в стране до сих пор нормально не работает система ГЛОНАСС, на внедрение которой потратили миллиарды.
Помните, как недавно в спешном порядке заставляли автопроизводителей проводить дополнительные краш-тесты, чтобы имплантировать тревожные кнопки якобы спутниковой системы (на самом деле, во многих регионах сигнал распространяется через сотовую сеть) в каждую новую машину. А какой результат? Печальный — ГЛОНАСС работает в стране выборочно. И нет никаких гарантий, что в случае ДТП тревожная кнопка позволит вызвать спасателей.
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Автоновости , Дмитрий Баринов , ГИБДД
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