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Tesla объявила о полном переходе продаж электрокаров на режим онлайн 

ТАСС + ещё 4 55 минут назад
Фото: EPA
Компания Tesla перешла полностью на продажи в режиме онлайн с целью раньше обещанного довести розничную стоимость базового электрокара Model 3 до $35 тыс. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении Tesla.
Компания уточнила, что отныне два варианта Model 3 продаются за $35 и $37 тыс. Второй вариант предусматривает увеличение на 9% дальности езды без подзарядки и мощности двигателя, а также новый салон. Эти достоинства обойдутся потребителю только на 6% дороже, утверждает производитель.
"Чтобы добиться таких расценок при сохранении рентабельности, Tesla переводит продажи своей продукции в мире исключительно в режим онлайн", — подчеркнула компания, обещав, что процедура покупки ее электрокаров с помощью сотового телефона на территории Северной Америки займет теперь около одной минуты.
Для возврата автомобиля в случае недовольства покупателя потребуется не более семи дней.
Model 3 представляет собой бюджетную версию более дорогих Model X и Model S. В своей базовой комплектации машина способна проехать без подзарядки 220 миль (около 350 км). Ее максимальная скорость составляет 210 км/ч, время разгона до 100 км/ч занимает менее шести секунд.
Tesla была основана Маском в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже также стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.
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Автоновости , Бортжурнал , Tesla
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