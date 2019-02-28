Chevrolet Niva стала более востребованной за рубежом

1618 внедорожников Chevrolet Niva поставили в 2018 году на экспорт. Это на 35,9% больше показателя предыдущего года, сообщает "Автостат".

Рост произошел в основном за счет Казахстана. С апреля 2017 года там налажено сотрудничество с местным предприятием в городе Костанай. На заводе организована крупноузловая сборка Chevrolet Niva.

На Казахстан приходится половина экспорта автомобилей, поэтому страна по-прежнему остается крупнейшим внешним рынком для GM-АвтоВАЗ. Далее идет Украина (16,7%) и Беларусь (12,5%).

Всего в 2018 году с конвейера GM-АвтоВАЗ сошло 31 874 автомобиля, что на 3,1% меньше, чем в 2017 году. На российском рынке продано 29 235 машин (-6,3%).

Как сообщает пресс-служба компании, также GM-АВТОВАЗ решил продлить действие программ "Трейд-ин" до 31 марта. До 15 марта внедорожник Chevrolet Niva можно купить со скидкой до 112 тысяч рублей.

Напомним, ранее стало известно, что выпуск Chevrolet Niva сократят до 20 000 автомобилей. Это коснется не только машин российской сборки, но и внедорожников, собранных в Казахстане.