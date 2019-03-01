Закон о лицензировании автобусных перевозок вступил в силу

Выполнение заказных автобусных перевозок вновь потребует получения лицензии, соответствующие изменения в законодательстве вступили в силу в пятницу. На получение лицензий у перевозчиков есть 120 дней, по истечении которых деятельность без разрешающих документов станет незаконной.

1 марта вступают в силу положения федерального закона 386-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами".

Согласно документу, вводится лицензирование любых перевозок людей автобусами, даже если это делается по заказам или для собственных нужд.

Как сообщили ТАСС в Минтрансе РФ, для получения лицензии необходимо обращаться в соответствующие территориальные органы Ространснадзора . Также в ведомстве напомнили, что законом установлен период в 120 дней, в течении которых необходимо получить лицензии. По истечении этого срока перевозки пассажиров без лицензии станут незаконными.

Также закон закрепляет понятие "тахограф" и обязывает водителей устанавливать и использовать их. Но требования этих статей вступят в силу только с 1 ноября 2019 года.

Обоснование для принятия

Вопрос ужесточения законодательства в сфере пассажирских перевозок был поднят в правительстве в июне 2017 года после ДТП с автобусом в Забайкальском крае, в котором погибли 14 человек и пострадали 34. 11 июня в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района автобус, в котором находился 51 человек, съехал в кювет и перевернулся.

В июле 2017 года президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства выразил обеспокоенность увеличением числа аварий с участием автобусов. Занимавший тогда пост главы Минтранса Максим Соколов сообщил о подготовке законопроекта, который возвращает лицензирование в сфере пассажирских автоперевозок.

По действующему законодательству, осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если таковое обязательно, влечет административный штраф для граждан в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой. Должностным лицам грозит штраф от 4 тыс. до 5 тыс. рублей с конфискацией, юридическим лицам — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей также с возможной конфискацией.