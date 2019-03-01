Депутаты предложили раздавать семьям деньги на парковку 

В зависимости от региона стоимость выплат семье на приобретение парковочного места может достигать полумиллиона рублей.
Автор идеи, депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, пояснил, что возобновленные с сегодняшнего дня государственные программы льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" пользуются большой популярностью. Семьи приобретают машины, но сталкиваются с проблемой парковки.
В связи с этим Власов предлагает запустить еще одну государственную программу, которая будет направлена на помощь семьям в покупке парковочного места, передает РИА "Новости". По задумке депутата, им будут выдавать сертификат стоимостью от 200 до 500 тыс. рублей в зависимости от региона, в котором они проживают.
Как сообщал "Авторамблер", ранее этот же депутат направил письмо на имя заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова с предложением освободить работников офисов от необходимости платить за парковку по будням в рабочее время.