Депутаты предложили раздавать семьям деньги на парковку

В зависимости от региона стоимость выплат семье на приобретение парковочного места может достигать полумиллиона рублей.

Автор идеи, депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов , пояснил, что возобновленные с сегодняшнего дня государственные программы льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" пользуются большой популярностью. Семьи приобретают машины, но сталкиваются с проблемой парковки.

В связи с этим Власов предлагает запустить еще одну государственную программу, которая будет направлена на помощь семьям в покупке парковочного места, передает РИА "Новости" . По задумке депутата, им будут выдавать сертификат стоимостью от 200 до 500 тыс. рублей в зависимости от региона, в котором они проживают.