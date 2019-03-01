В России вернулись скидки на автомобили по соцпрограммам

Жители страны вновь могут рассчитывать на господдержку в приобретении новых автомобилей в кредит, сообщает ТАСС . Скидка в 10% будет предоставлена тем, кто покупает машину впервые или семьям с двумя и более детьми.

Ford, Министр промышленности Денис Мантуров доложил Владимиру Путину , что Минпромторг с 1 марта возобновил социальные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», согласно которым россиянам будет предоставлена скидка в 10% при условии, что машина приобретается покупателем впервые или для семейных нужд. На момент обращения за субсидией заявитель не должен иметь действующих автокредитов и обладать водительским удостоверением. При этом выбирать придётся из моделей, которые были собраны в 2017-2018 гг. на территории РФ: Lada Renault и др. стоимостью не более 1,5 млн рублей. По данным министерства, на финансирование программ в 2019 году выделено около 3 млрд рублей.

«Рассчитываем, что это даст дополнительный прирост производства и поддержит автомобильную промышленность», — заявил Мантуров.

Впервые программы поддержки покупателей автотранспорта стартовали в начале 2018 года. В течение пяти месяцев показатели проданных машин достигли отметки 80,6 тысяч автомобилей. В июле 2018 года срок действия программ было решено продлить. Итоги года показали, что объём российского авторынка вырос на 13%, поэтому программы поначалу не вошли в число государственных субсидий на 2019 год.