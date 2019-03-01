Россиянам предложили субсидировать покупку парковочных мест

"В государственной программе будет предусматриваться выдача семьям сертификатов стоимостью от 200 000 до 500 000 рублей на приобретение парковочного места в зависимости от субъекта, в котором они проживают", — говорится в обращении.

Свою инициативу Власов связал с уже действующими программами льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые оказались востребованы среди жителей страны. Депутат отметил, что приобретение автомобиля накладывает на новоиспеченного автовладельца обязанность по поиску парковочного места, покупка которого не всегда оказывается доступна среднестатистической российской семье.

Парламентарий попросил министра оценить предложение и проанализировать, насколько инициатива реализуема в современных условиях.