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Монструозный 10-колесный внедорожник арабского шейха сняли на видео 

ТК «Звезда» + ещё 7 1 час назад
Для «Радужного шейха» Хамада бин Хамдана аль Нахайяна построили 24-тонный внедорожник Dhabiyan.
В Дубае специально для шейха Хамада бин Хамдана аль Нахайяна, известного также как «Радужный шейх», создали гигантский внедорожник Dhabiyan. Необычную машину сняли на видео и разместили запись в Сети.
Как сообщает The Sun, монструозный внедорожник, вес которого составляет 24 тонны, а длина почти достигает 11 метров, был построен на базе военного тягача Oshkosh M1075.
Чтобы громадина приходила в движение, ее создатели расположили в недрах своего детища 15,2-литровый двигатель Caterpillar мощностью 600 лошадиных сил.
Из особенностей внешнего вида Dhabiyan в глаза бросается, что передняя его часть заимствована у грузовика, кабина у Jeep Wrangler Unlimited, а задний бампер — у Dodge Dart. Осветительные приборы внедорожника были скопированы с Ford Super Duty.
Хамад бин Хамдан аль Нахайян обладает одной из самых внушительных коллекций машин в мире. В его собрании находятся сотни грузовых и легковых автомобилей.
Одним из наиболее ярких экземпляров в коллекции шейха является 50-тонный Dodge Power Wagon, оснащенный четырьмя спальнями. Данная машина по габаритам в восемь раз превосходит стандартную модель.
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Комментарии13
Автоновости , Видео , Jeep , Jeep Wrangler , Dodge Dart , Dodge , Dodge Power Wagon , Ford
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