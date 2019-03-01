Renault Duster 2019 подорожал, но незначительно

Представители Renault обнародовали ценники обновленной версии кроссовера Renault Duster , одной из наиболее продаваемых моделей на российском рынке. Автомобиль получил серьезный набор изменений, но при этом корректировка цен оказалась незначительной.

Визуально автомобиль практически не изменился, получив только новый рисунок дисков и рамки остекления, практически незаметные со стороны. Значительно больше новшеств в салоне. Здесь можно найти новый руль, более удобные кресла, доработанный мультимедийный комплекс и аудиосистему в бюджетных комплектациях. Кроме того, для удобства кнопку обогрева стекла перенесли на центральную консоль.

Необходимо отметить, что теперь Renault Duster имеет комплектации, соответствующие корпоративной системе нейминга. Начальный вариант авто теперь носит название Access и оценивается в 709 тысяч рублей (прирост в 10 тысяч). При этом автомобиль имеет очень скромный уровень оснащения, а покупка кроссовера с полным приводом и новой МКПП на шесть скоростей потребует дополнительных затрат в 121 тысячу рублей.

Самый доступный из вариантов Life оценен в 860 тысяч рублей. Рост стоимости авто составил 10-15 тысяч рублей. В комплектации есть уже пара фронтальных подушек, бортовой компьютер и ряд более мелких новшеств, недоступных ранее.

За 988 тысяч рублей россияне могут купить Duster в исполнении Drive. Для него рост стоимости составил также 10-15 тысяч рублей. Самая оснащенная версия внедорожника теперь называется Drive Plus и оценивается не меньше 1 миллиона 83 тысяч рублей. При выборе версии с «автоматом» доплата составит 50 тысяч.