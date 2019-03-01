LADA Vesta отмечает производственный юбилей

LADA Vesta отмечает производственный юбилейПресс-служба «АвтоВАЗа» сообщает, Ижевский автомобильный завод на днях выпустил юбилейный, 300-тысячный экземпляр модели LADA Vesta.

«Юбиляром стала LADA Vesta SW цвета ''карфаген'' в комплектации Luxe с двигателем 1,6 л, (106 л.с.) и МКПП», — говорится в сообщении автопроизводителя. Напомним, что производство, что производство LADA Vesta стартовало три года тому назад, в сентябре 2015 года. Сегодня в это семейство входит шесть моделей: седан LADA Vesta, седан LADA Vesta Cross, версии LADA Vesta SW и SW Cross, двухтопливная LADA Vesta CNG и новинка 2019 года — LADA Vesta Sport, продажи которой стартовали 31 января.

Согласно данным статистики «Автостат Инфо», в январе 2019 года дилеры LADA продали 7398 автомобилей «Веста», что на 26,5% выше результата продаж в январе 2018 года (5847 ед.). Объем продаж всех легковых автомобилей LADA в первый месяц 2019 года составил 22 302 ед., что на 13,6% превысило результат годичной давности (19 629 ед.).