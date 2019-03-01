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УАЗ начал продажи обновленного «Хантера» 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ульяновский автомобильный завод объявил о выпуске обновленного УАЗ "Хантер", который с сегодняшнего дня можно приобрести у официальных дилеров.
Внедорожник получил новое одобрение типа транспортного средства (ОТТС) — теперь модель сертифицирована как грузовое средство повышенной проходимости (N1G) с максимальной массой в 2495 килограммов. При этом для управления "Хантером" по-прежнему достаточно водительского удостоверения категории B.
Новый "Хантер" оснастили устройством вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС и антиблокировочной системой тормозов. Во всех комплектациях обновленная модель комплектуется мостами "Спайсер" и трансмиссией Dymos.
Стоимость автомобиля, как сообщает производитель, будет начинаться от 659 тысяч рублей с учетом скидок.
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Автоновости , УАЗ , Ульяновский автомобильный завод
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