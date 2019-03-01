УАЗ начал продажи обновленного «Хантера»

Внедорожник получил новое одобрение типа транспортного средства (ОТТС) — теперь модель сертифицирована как грузовое средство повышенной проходимости (N1G) с максимальной массой в 2495 килограммов. При этом для управления "Хантером" по-прежнему достаточно водительского удостоверения категории B.

Новый "Хантер" оснастили устройством вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС и антиблокировочной системой тормозов. Во всех комплектациях обновленная модель комплектуется мостами "Спайсер" и трансмиссией Dymos.

Стоимость автомобиля, как сообщает производитель, будет начинаться от 659 тысяч рублей с учетом скидок.