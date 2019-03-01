Nissan запускает прием заказов на обновленный Qashqai

В российском представительстве Nissan анонсировали старт приема заказов на обновленный вариант кроссовера Nissan Qashqai , при этом информация о ценах на автомобиль должна появиться несколько позднее.

Вместе с визуальными изменениями, позволившими освежить внешность популярного в нашей стране автомобиля, в руководстве японского бренда решили отказаться от установки на российские авто дизельного двигателя. Теперь в базе Nissan Qashqai имеет 1.2-литровый 115-сильный бензиновый мотор, а в более подвинутых вариантах 144-сильный 2.0-литровый агрегат. В обоих случаях можно выбирать между МКПП и вариатором, а для старшего из моторов предусматривается еще и полный привод.

Изменения произошли в составе доступных комплектаций, число которых за счет внедрения фирменных сервисов от Яндекс увеличилось до десяти. Состав их оснащения после рестайлинга несколько откорректировали, например, уже в начальной версии XE имеется подогрев лобового стекла и диски на 17 дюймов (только для 2.0-литрового мотора).

В следующей версии SE включили больше регулировок для пассажирского кресла и парковочные датчики с обеих сторон. Кроме того, кроссовер с более мощным двигателем имеет «зимний пакет» (подогрев руля и заднего дивана). Комплектация LE и все последующие версии уже имеют комплекс активной безопасности, предусматривающий различный набор электронных помощников.

Появление первых экземпляров обновленного Nissan Qashqai в дилерских центрах запланировано на вторую половину марта.