Ford разрабатывает электрический кроссовер на базе Mustang

Американский производитель Ford утверждает, что предстоящий кроссовер с нулевым уровнем выбросов будет вдохновляется легендарной линейкой Mustang и «ездить как дьявол».

Таковы слова произнес исполнительный председатель Ford Билл Форд во время недавней встречи в Крейне, посвященной будущему компании. «Когда мы впервые заговорили об электрификации, возникла мысль, что должен быть компромисс: он либо будет зеленым, скучным и невеселым, либо действительно захватывающим, но сжигает много ископаемого топлива», — сказал он и подчеркнул, что теперь «электрификация дошла до того, что мы можем совместить эти факторы».

Во время ежегодного собрания Full Year Earnings Review and 2019 Outlook (PDF, Годовой отчет о доходах и прогноз на 2019 год) представители Ford подтвердили, что впечатляющий электромобиль появится в течение нынешнего года и войдет в серийное производство в 2020 году. Он будет иметь дальность около 482 километров и оснащаться специальной системой зарядки, которая будет «удобной дома и в дороге».