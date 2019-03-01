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Правда и вымысел о подержанных автомобилях из США 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Информация о том, какие автомобили и в каком состоянии поставляются из Америки, обнародована в сети.
Довольно часто из США вывозятся битые автомобили с различных аукционов, стоимость которых на порядок меньше, даже если принимать во внимание затраты на перевозку, процедуру растаможки и расходы на полное восстановление привезенного автомобиля.
Мнения автолюбителей по данному вопросу разделились. Одни высказали мнение, что пригонять автомобиль такого типа из-за океана — довольно рискованное предприятие, которое в итоге себя не оправдает. Другая часть, напротив, не может понять людей, приобретающих автомобили с пробегом на территории своей страны, нередко за немалые деньги.
Какая же информация часто распространяется об американских автомобилях и что из этого соответствует действительности?
Если машина целая, то она обязательно была утоплена. Такие случаи, конечно, случаются, но это не означает, что так бывает на постоянной основе.
Битые машины после процедуры восстановления продают как новые. В нашей стране вероятность попадания в подобную ситуацию намного выше. Причиной является довольно большая стоимость работ по восстановлению автомобиля. К тому же, полную историю машины нетрудно восстановить по VIN-коду.
Проще пригонять машину самостоятельно.
Это соответствует действительности, но только в случае приобретения автомобилей класса «Люкс». В остальных случаях намного проще оплатить услуги компании, которая целенаправленно занимается подобными операциями.
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