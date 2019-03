Вэлкам ту Toyota Push The Limit Club

Toyota запускает PUSH THE LIMIT CLUB — сообщество для тех, кто хочет быть частью самых трендовых событий в мире спорта. Участники клуба будут получать приглашения на лучшие экстрим-ивенты России, эксклюзивные бонусы от партнеров, смогут выигрывать призы, тусоваться с атлетами Team Toyota Russia, а также лучше разбираться в преимуществах автомобилей Toyota и первым узнавать о новых запусках. Чтобы стать членом клуба, достаточно зарегистрироваться на сайте pushthelimit.ru и не забывать, что первое правило клуба — всем говорить о клубе!

Стартовым событием для участников станет Toyota Push The Limit Tour 2019, который пройдет с 23 февраля по 7 апреля в трех городах России — Санкт-Петербурге, Москве и Сочи. Каждая остановка тура — это спортивные контесты, яркие шоу и мастер-классы по прокачке скиллов от топовых атлетов Team Toyota Russia, розыгрыши призов от спортивных брендов и многое другое.

Самое время бросить вызов невозможному и мощно закрыть зимний сезон!

TOYOTA PUSH THE LIMIT TOUR 2019 — это:

23 февраля — контест Stairs & Rails, Санкт-Петербург, Конюшенная площадь.

2 марта — этап мирового тура по сноуборду Grand Prix de Russie, Москва, Воробьевы горы.

29 марта — 7 апреля — экстрим-фестиваль Quiksilver New Star Camp, Сочи, Роза Хутор.

Санкт-Петербург: сейшн начинается!

Уже в эти выходные лучшие спортсмены России и иностранные райдеры приготовят свои доски, чтобы порвать шаблоны о человеческих возможностях в зрелищной дисциплине джиббинг. Контест пройдет на Конюшенной площади в антураже, которые есть только в Питере: исторический центр, жгучий микс прошлого, настоящего и будущего.

Кто раскачает?

Конечно, атлеты Team Toyota Russia. В деле сноубордисты и дрифтер, который покажет эпичное дрифт-шоу и прокатит на дрифт-такси.

Алена Заварзина — победительница Чемпионата мира 2011 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года, победительница Кубка мира в общем зачете 2017 года.

Соня Федорова — российская сноубордистка, участница Олимпиады 2018 года, обладательница Кубка Европы 2018 года.

Никита Шиков — многократный участник и победитель всероссийских и международных соревнований по дрифту, двукратный вице-чемпион RDS (Russian Drift Series).

Полное погружение — done!

Toyota подготовила ряд ништяков для гостей мероприятия — участников TOYOTA PUSH THE LIMIT CLUB. Чтобы посмотреть, как топовые райдеры крутят трюки, откроется фан-зона Toyota в лучшей точке обзора. Чтобы получить дозу энергии, будут раздаваться бесплатные купоны на кофе и Monster Energy. Чтобы еще сильнее погрузиться в атмосферу бренда, откроется интерактивная зона Toyota Lounge с крутыми автомобилями Toyota C-HR , Camry, RAV4, где все желающие смогут получить ачивки, выполнив задания, например, наполнив автомобиль экипировкой для экстремального путешествия. Кроме того, состоится розыгрыш уникальных сноубордов.

Что будет дальше?

2 марта в Москве состоится этап мирового тура по сноуборду в дисциплине биг-эйр Grand Prix de Russie. Специально для контеста на Воробьевых горах возведут гигантскую стартовую разгонную эстакаду, или рампу. Ее покорит кто-то из тридцатки сильнейших райдеров России, США и Европы, среди которых участники Олимпийских игр, победители чемпионатов мира, этапов Кубка мира и X-Games.

Toyota

И на этом шоу не заканчивается. В программе — выступление Noize MC, световое и видеопроекционное представления, красочный фейерверк под музыкальное сопровождение топовых диджеев. Подгон от Toyota для московского этапа Push The Limit Tour — это соревнования по джиббингу, мастер-классы и выступление атлетов Team Toyota Russia. Лучший обзор, конечно, из фан-зоны Toyota.

На ивенте члены TOYOTA PUSH THE LIMIT CLUB первыми в стране познакомятся с новой Toyota Corolla . Это премьера, которую нельзя пропустить! Новая Corolla — это маленькая Camry, то есть у нее есть очень много фич, которые все привыкли видеть в автомобилях класса выше. А еще она идеально подготовлена к любым ситуациям на дорогах и суровой русской зиме, прямо как члены TOYOTA PUSH THE LIMIT CLUB.

Грандиозный финал

Финальная остановка Toyota Push The Limit Tour пройдет на десятом, юбилейном музыкально-спортивном Quiksilver New Star Camp в Сочи, и там будут активности на любой вкус: зона Toyota Lounge для чилла, Toyota C-HR-мульти-спот — для экстремалов, которые не представляют свою жизнь без джиббинга, тест-драйв новой Corolla — для тех, кто любит драйв в любом проявлении, и крутая сноубордическая фотозона с Toyota C-HR — для тех, кто хочет сделать улетные селфи. А главное — это возможность попасть в тусовку топовых атлетов из команды Team Toyota Russia. И попасть в нее очень легко, если вы — участник TOYOTA PUSH THE LIMIT CLUB!