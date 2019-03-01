Peugeot и Citroen уезжают из России

Почти 2,5 тысячи автомобилей Peugeot Citroen отзывают в России из-за возможных неполадок, сообщается на сайте Росстандарта.

"Росстандарт информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва 2 тыс. 466 транспортных средств марки Peugeot и Citroen. Программы мероприятий представлены уполномоченным представителем изготовителя ООО "Пежо Ситроен Рус", являющимся официальным представителем Peugeot и Citroen на российском рынке", — говорится в сообщении.

Peugeot Expert, Citroen Spacetourer, Уточняется, что отзыву подлежат автомобили Peugeot Traveller Citroen Jumpy 2017 и 2018 годов выпуска. Представители автопроизводителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв с помощью писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонта. Также владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв.

Ранее стало известно, что французский концерн Peugeot Societe Anonyme отзывает в России более 15 тысяч автомобилей Peugeot и Citroen. Причина — признаки неисправности натяжителя ремня, которые могут привести к потере привода навесного оборудования, говорится на сайте Росстандарта.