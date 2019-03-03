Jaguar рассказал об обновлениях модели XE

Обновление для нового Jaguar XE — это всего лишь подтяжка лица в середине цикла, но изменения, безусловно, заметны и они показаны в новом ролике от компании.

Британский бренд выпустил видео, чтобы показать точные изменения в своем новом седане.

Впереди наиболее заметным изменением является более тонкое светодиодное освещение. Оно имеет матричные светодиоды, автоматический дальний свет, новую световую графику и анимированные поворотники.

Решетка также немного расширена и имеет полностью черный контур. Передний бампер также был переработан, учитывая более спортивный внешний вид и более широкий размер. Передние отверстия также больше, и хромированная полоса удалена от предыдущей модели.

Сзади, Jaguar XE 2020 года получает тонкие задние фонари, которые показывают различную светодиодную подпись и анимированные поворотники. Задний бампер также претерпел изменения для размещения новой задней валентности и сдвоенных выхлопных труб. В профиле изменились только обновленные диски.

Эстетически, даже с небольшими изменениями, Jaguar XE каким-то образом превратился в несколько спортивный седан, в отличие от своего довольно шикарного предшественника.

В салоне находятся самые очевидные обновления. Помимо нового рулевого колеса, центральная консоль имеет второй экран для управления системой кондиционирования воздуха и многим другим.

Селектор SportShift также является новым, наряду с селектором Jaguar Drive Control, полученным из F-Type.

Вы можете просмотреть подробные изменения Jaguar XE 2020 года в видео ниже.