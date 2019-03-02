Audi Q2 может появиться в Индии по новым нормам импорта

Audi может расширить свою линейку внедорожников в Индии с Q2, своим новым внедорожником начального уровня.

Выступая на открытии нового шоу-рума в Хайдарабаде, глава подразделения Audi в Индии Рахиль Ансари рассказал о том, как Audi планирует использовать новые импортные нормы. Автопроизводитель протестирует некоторые из своих моделей, которые могут иметь более высокий потенциал на индийском рынке.

«Существует новое правило, согласно которому 2500 автомобилей могут быть импортированы без каких-либо омологаций», — сказал он.

В июне прошлого года, когда еще не было объявлено о новых импортных нормах, Ансари сказал, что они могут открыть для компании множество новых возможностей.

«У нас есть возможности, начиная с A1, вплоть до большего количества двигателей A8, большего количества двигателей A7, есть много возможностей», — заявил он.

Audi не сообщила, планирует ли она тестировать на рынке A1 Sportback и Q2 в Индии, но если она выберет одну из этих моделей, очевидно, что у последней будет больше шансов, поскольку это внедорожник. С изменением жизненного цикла в прошлом году Audi Q3 стала больше и шире, оставляя больше места для Audi Q2

Ранее автопроизводителям было разрешено импортировать транспортные средства, имеющие стоимость фрахта на борту (FOB) не менее 40 000 долларов США и мощность двигателя более 3000 куб. См (бензин)/2500 куб. См (дизель) без омологации. В сентябре 2018 года ограничения по цене и мощности двигателя были сняты.

Импорт 2500 таких автомобилей теперь разрешен ежегодно.