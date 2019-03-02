Первые итоги электронного лизинга от «КАМАЗА»

По итогам работы двух первых месяцев года, стало понятно что каждый третий контракт, заключенный с производственным объединением "КАМАЗ", оформлен с применением программы "Электронный Лизинг".

Начавшийся осенью проект позволил значительно упростить работу с клиентами. В частности ускорить процессы оформления документов и обезопасить весь процесс сделки. На сегодняшний день клиент, участвующий в программе "КАМАЗ-Лизинг", может передать все необходимые документы онлайн-способом без необходимости предоставлять оригиналы.

Обязательным условием для клиентов, которые хотят таким способом заключить договоры с компанией, становится наличие цифровой подписи. Пользоваться льготной программой от "КАМАЗа" могут также клиенты, которые применяют иные системы товарооборота.

Перед тем как воспользоваться программой и заключить договор воспользовавшись электронной связью, клиенты должны просчитать все нюансы и убедиться в том, что им действительно выгодно заключать такого рода контракт.

Также перед оформлением бумаг важно убедиться в их подлинности. Предоставляя сотрудникам "КАМАЗ" поддельные документы, клиенты рискуют оказаться в черном списке, а значит получить запрет на возможность сотрудничества с производственным объединением.