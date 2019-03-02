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МВД предложило создать открытый для всех россиян реестр автомобилей 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство внутренних дел России предложило создать единый государственный реестр автомобилей, доступ к нему смогут иметь все россияне.
Поправки к законопроекту «О государственном реестре транспортных средств» опубликованы на портале нормативно-правовых актов. Закон должен вступить в силу 4 августа.
Отмечается, что через любой пользователь портала госуслуг сможет бесплатно запросить выписку из реестра и получить сведения о VIN, регистрационном знаке, годе выпуска, экологическом классе, мощности двигателя автомобиля, а также о собственниках автомобиля и датах владения им.
При это ряд данных останется доступным только для сотрудников полиции, прокуратуры, следователям, судьям, служащим налогового и таможенного ведомств.
В настоящее время в России зарегистрировано более 60 млн транспортных средств. Доступ к соответствующей базе имеют только сотрудники ГИБДД.
Ранее в ГИБДД подтвердили готовность ввести электронные водительские права.
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Автоновости , Бортжурнал , Генпрокуратура РФ , ГИБДД , МВД
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