МВД предложило создать открытый для всех россиян реестр автомобилей

Министерство внутренних дел России предложило создать единый государственный реестр автомобилей, доступ к нему смогут иметь все россияне.

Поправки к законопроекту «О государственном реестре транспортных средств» опубликованы на портале нормативно-правовых актов. Закон должен вступить в силу 4 августа.

Отмечается, что через любой пользователь портала госуслуг сможет бесплатно запросить выписку из реестра и получить сведения о VIN, регистрационном знаке, годе выпуска, экологическом классе, мощности двигателя автомобиля, а также о собственниках автомобиля и датах владения им.

При это ряд данных останется доступным только для сотрудников полиции, прокуратуры , следователям, судьям, служащим налогового и таможенного ведомств.

В настоящее время в России зарегистрировано более 60 млн транспортных средств. Доступ к соответствующей базе имеют только сотрудники ГИБДД

Ранее в ГИБДД подтвердили готовность ввести электронные водительские права.