Как быстро охладить перегревшийся мотор

«Автовзгляд» обратился к специалистам с просьбой прокомментировать расхожее мнение о том, что перегревшийся двигатель можно остудить по дороге, набрав большую скорость и включив на полную мощность вентилятор климатической системы. Спойлер — можно, но в редких случаях.

С просьбой объяснить, как «народный» способ охлаждения может сказаться на дальнейшей работе двигателя, автор статьи обратился к техническому тренеру компании «Русский АвтоМотоКлуб» Радику Сабирову.

Эксперт пояснил, что вышеизложенный способ стоит применять только в тех случаях, когда водитель уверен в герметичности системы и чистоте радиатора, а также не должно быть сомнений, что причиной повышенной температуры мотора является недостаточная циркуляция воздуха. В этой ситуации доехать на большой скорости до автосервиса удастся.

Если причины перегрева двигателя неизвестны, дальнейшая эксплуатация автомобиля грозит близким капитальным ремонтом мотора, поэтому, уверяет специалист, рисковать всё же не стоит.

Единственно правильный вариант охлаждения двигателя, по словам Сабирова, это остановиться, заглушить машину и подождать пока стрелка датчика температуры упадёт до приемлемых значений.