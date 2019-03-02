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ГИБДД предложила создать единый государственный реестр автомобилей 

Российская Газета + ещё 2 2 марта 2019
Фото: Российская Газета
МВД России разработало поправки к закону "О государственной регистрации транспортных средств", которые должны вступить в силу 4 августа. Законопроект о новом автореестре опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
Законопроектом предлагается, чтобы любой желающий смог запросить выписку через портал госуслуг, причем совершенно бесплатно, и получить сведения о VIN, регистрационном знаке, годе выпуска, экологическом классе, мощности двигателя автомобиля, о числе собственников и о сроках владения этой машиной.
Правда, будут ограничения. Так, имя и фамилия, ИНН, номер паспорта, СНИЛС и адрес регистрации, номер паспорта автомобиля и сведения о расположении руля будут доступны только сотрудникам полиции, прокуратуры, следователям, судьям, служащим налогового и таможенного ведомств.
Данные о зарегистрированных в России 60 миллионах транспортных средств сейчас содержатся в федеральной информационной системе ГИБДД. Обычные жители страны доступа к ней не имеют.
Эксперты считают, что новый порядок упростит регистрацию купленных в автосалонах автомобилей. Кроме того, станут известны все автолюбители, лишенные водительских прав.
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Автоновости , Генпрокуратура РФ , ГИБДД , МВД
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