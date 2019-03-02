ГИБДД предложила создать единый государственный реестр автомобилей

МВД России разработало поправки к закону "О государственной регистрации транспортных средств", которые должны вступить в силу 4 августа. Законопроект о новом автореестре опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Законопроектом предлагается, чтобы любой желающий смог запросить выписку через портал госуслуг, причем совершенно бесплатно, и получить сведения о VIN, регистрационном знаке, годе выпуска, экологическом классе, мощности двигателя автомобиля, о числе собственников и о сроках владения этой машиной.

Правда, будут ограничения. Так, имя и фамилия, ИНН, номер паспорта, СНИЛС и адрес регистрации, номер паспорта автомобиля и сведения о расположении руля будут доступны только сотрудникам полиции, прокуратуры , следователям, судьям, служащим налогового и таможенного ведомств.

Данные о зарегистрированных в России 60 миллионах транспортных средств сейчас содержатся в федеральной информационной системе ГИБДД . Обычные жители страны доступа к ней не имеют.

Эксперты считают, что новый порядок упростит регистрацию купленных в автосалонах автомобилей. Кроме того, станут известны все автолюбители, лишенные водительских прав.