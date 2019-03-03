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Спрос на новые автомобили упал в половине регионов России 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Спад продаж новых легковых автомобилей отмечен в январе 2019 года в 40 регионах России. Спрос упал даже на крупнейших региональных авторынках — в Москве и Санкт-Петербурге.
В столицах снижение спроса отмечено на уровне 13% по сравнению с первым месяцем прошлого года. Хуже всего новые автомобили продавались на Чукотке (-25%), в Ярославской и Ростовской областях (по -19%), сообщает аналитическое агентство «Автостат».
При этом в целом в январе российский автомобильный рынок показал незначительный рост (+1%). Чаще всего покупали новые машины в Красноярском крае. Там продажи выросли на 62%. Среди других лидеров продаж — Кемеровская область (+43%) и Новосибирская (+35%).
Ранее News.ru сообщал, что Федерация автовладельцев России поддержала предложение МВД РФ создать открытую базу автомобилей. Как отметил глава организации Сергей Канаев, эта идея полностью оправдана. Канаев добавил, что сейчас появилось много нелегальных сайтов и приложений, которые выдают не совсем законную информацию, а это «является рассадником преступности».
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Автоновости , Автоспорт , Общество , Политика , Экономика , Сергей Канаев , МВД
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