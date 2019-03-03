Спрос на новые автомобили упал в половине регионов России

Спад продаж новых легковых автомобилей отмечен в январе 2019 года в 40 регионах России. Спрос упал даже на крупнейших региональных авторынках — в Москве и Санкт-Петербурге.

В столицах снижение спроса отмечено на уровне 13% по сравнению с первым месяцем прошлого года. Хуже всего новые автомобили продавались на Чукотке (-25%), в Ярославской и Ростовской областях (по -19%), сообщает аналитическое агентство «Автостат».

При этом в целом в январе российский автомобильный рынок показал незначительный рост (+1%). Чаще всего покупали новые машины в Красноярском крае. Там продажи выросли на 62%. Среди других лидеров продаж — Кемеровская область (+43%) и Новосибирская (+35%).