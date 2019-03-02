СМИ сообщили о проблемах с состоянием трассы «Таврида»

СМИ сообщили о проблемах с качеством двухполосной трассы Керчь — Симферополь, которая была открыта два месяца назад.

Временную двухполосную трассу «Таврида» открыли накануне Нового года, полностью она не достроена. Министр транспорта Крыма заявил, что поверх асфальта предстоит уложить еще один слой — асфальтобетон.

Издание «Аргументы недели» усомнилось в качестве промежуточного объекта.

По данным журналистов, разметка, которая должна была продержаться до нанесения финишного слоя, стерлась через неделю. На дороге появились «рвы» во всю ширину проезжей части, из стыков с мостами кое-где вывалился асфальт. Ситуацию усугубляют многотоннажные грузовики.

По данным издания, стоимость всей дороги от Керчи до Севастополя составляет 166 миллиардов рублей. Цена в пересчете на 1 километр выходит дороже, чем в среднем по России.

Ранее региональный Минтранс сообщил, что 20 февраля, выполнен рабочий перепуск движения со старой дороги Симферополь — Бахчисарай — Севастополь на новый 700-метровый участок трассы «Таврида». Он находится на стыке Бахчисарайского района и Севастополя.

«Таврида» будет главной транспортной артерией Крыма, соединяющей восток и запад полуострова. По плану, четырехполосная магистраль длиной более 250 км включает 18 развязок и 123 сооружения. Пропускная способность составит 40 тысяч автомобилей