Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Площадь парковок в Новой Москве вырастет на 4 тысячи квадратных метров 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Пресс-служба префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы сообщает, что в поселении Десеновское появятся две новые парковки примерно на 200 автомобилей.
Обустройство парковок площадью 4180 квадратных метров начнется 15 марта. Первый объект рассчитан на 80 машиномест, второй — на 132 машиноместа, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Тем временем депутат Госдумы Василий Власов предложил создать в России отдельную программу помощи семьям в покупке парковочного места для автомобиля. В рамках программы предлагается организовать выдачу сертификатов на суммы от 200 до 500 тысяч рублей.
Читайте также: Как в Москве эвакуируют незаконно припаркованные машины с мест для инвалидов
Вечерняя Москва: последние новости
Эксперты назвали марки машин с самыми агрессивными водителями Депутат предложил выделить семьям средства на покупку парковочного места Правительство выяснило, как бороться с фальсификацией бензина на АЗС
Автоновости , Василий Власов , Госдума , АГН "Москва"
Читайте также
Видео
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
Автокран упал на проезжую часть в центре Москвы
ДТП
Два БТР смяли четыре автомобиля в Курске
ДТП
Автоинспектор погиб в Москве
ДТП Бортжурнал
Водитель чудом не наехал на ребёнка
ДТП
Автоледи распихала людей на переходе капотом
ДТП
Россияне пригрозили перекрыть Транссиб
Автоновости
Зажали бронетранспортеры: БТР раздавил легковушки
ДТП Статьи
Водитель автобуса заменил колесо бревном и поехал
Автоновости
Священник с дочерью погибли в ДТП под Челябинском
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение