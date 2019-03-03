Площадь парковок в Новой Москве вырастет на 4 тысячи квадратных метров

Пресс-служба префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы сообщает, что в поселении Десеновское появятся две новые парковки примерно на 200 автомобилей.

Обустройство парковок площадью 4180 квадратных метров начнется 15 марта. Первый объект рассчитан на 80 машиномест, второй — на 132 машиноместа, сообщает Агентство городских новостей «Москва»

Тем временем депутат Госдумы Василий Власов предложил создать в России отдельную программу помощи семьям в покупке парковочного места для автомобиля. В рамках программы предлагается организовать выдачу сертификатов на суммы от 200 до 500 тысяч рублей.

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