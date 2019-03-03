Новый вариант Mazda3 появился в Великобритании

Стартовали британские продажи хэтчбека Mazda3 образца 2019 года.

На рынке Туманного Альбиона пятидверный хэтчбек представлен в 5 комплектациях. Чуть позже должны начаться продажи Mazda3 в виде седана.

Линейку моторов представляют два двигателя. Первым из них является бензиновый агрегат на 2 литра и 122 лошадиные силы. Есть еще дизель с объемом в 1,8 литра и мощностью в 116 «лошадей».

Начальная комплектация SE-L с бензиновой силовой установкой стоит 20 595 британских фунтов. По умолчанию на автомобиле предусмотрена «механика» на 6 ступеней. Версия с АКПП на такое же количество режимов будет дороже на 1 300 фунтов.

Среди оснащения можно выделить светодиодную оптику, проекционный дисплей с поддержкой Apple CarPlay и Android. Есть еще аудиосистема и 8 динамиков.

В следующих версиях имеется бесключевой доступ, подогрев передних кресел, а также камеру с опцией реверса. Версия GT Sport имеет черные кожаные сиденья с регулировкой, а также руль с обогревом.

Топовая комплектация GT Sport Tech дополнительно обладает камерой с круговым обзором, и системой оповещения водителя.

Эта версия с бензиновым двигателем обойдется владельцу в 34 973 американских долларов. Стоимость дизельного варианта начинается от 36 200 USD.