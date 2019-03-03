Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дорожный патруль пришёл на помощь водителям Москвы 

News.ru 2 часа назад
Фото: gucodd.ru
Экипажи дорожного патруля дежурят на дорогах столицы в связи с сильным снегопадом.
Всего помощь водителям оказывают 16 экипажей, девять из которых находятся на МКАД, где, по данным пресс-службы Центра организации дорожного движения, ситуация особенно сложная.
Дорожные патрули оснащены тросами, европротоколами, инструментами и лебёдками, которые незаменимы «в самый злой снегопад».
Ранее News.ru писал, что высота снежного покрова в столичном регионе за ближайшие сутки может увеличиться на пять сантиметров. Коммунальные службы переведены в усиленный режим и ликвидируют последствия снегопада. В связи с непогодой Транспортный комплекс Москвы рекомендует автовладельцам и водителям воспользоваться городским транспортом в связи со снегопадом.
News.ru: последние новости
Спрос на новые автомобили упал в половине регионов России Буряты хотят перекрыть Транссиб против отмены злектрички Десятки водителей оштрафуют за остановку на «вафельнице»
Комментарии
Автоновости
Читайте также
Видео
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
Последствия серии ДТП на МКАД сняли с беспилотника
ДТП
«Желтый» уровень опасности: на МКАД столкнулись 40 машин
ДТП Статьи
Автокран упал на проезжую часть в центре Москвы
ДТП
«Машины были в щепки разбиты»: очевидец о ДТП на МКАД
ДТП Автоновости
Два БТР смяли четыре автомобиля в Курске
ДТП
Автоинспектор погиб в Москве
ДТП Бортжурнал
Водитель чудом не наехал на ребёнка
ДТП
Автоледи распихала людей на переходе капотом
ДТП
Россияне пригрозили перекрыть Транссиб
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение