Дорожный патруль пришёл на помощь водителям Москвы 

Экипажи дорожного патруля дежурят на дорогах столицы в связи с сильным снегопадом.
Всего помощь водителям оказывают 16 экипажей, девять из которых находятся на МКАД, где, по данным пресс-службы Центра организации дорожного движения, ситуация особенно сложная.
И в эту непогоду (и все остальные непогоды) Дорожный патруль рядом. 16 экипажей (из них 9 — на МКАД, где сегодня особенно сложно), с крепкими тросами (и торсами!💪🏼), европротоколами, инструментами и лебедками — со всем тем, что незаменимо в самый злой снегопад. pic.twitter.com/KiZvpVr8Ij— ЦОДД (@gucodd) 3 марта 2019 г.
Дорожные патрули оснащены тросами, европротоколами, инструментами и лебёдками, которые незаменимы «в самый злой снегопад».
Ранее News.ru писал, что высота снежного покрова в столичном регионе за ближайшие сутки может увеличиться на пять сантиметров. Коммунальные службы переведены в усиленный режим и ликвидируют последствия снегопада. В связи с непогодой Транспортный комплекс Москвы рекомендует автовладельцам и водителям воспользоваться городским транспортом в связи со снегопадом.