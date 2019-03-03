Дорожный патруль пришёл на помощь водителям Москвы 

И в эту непогоду (и все остальные непогоды) Дорожный патруль рядом. 16 экипажей (из них 9 — на МКАД, где сегодня особенно сложно), с крепкими тросами (и торсами!💪🏼), европротоколами, инструментами и лебедками — со всем тем, что незаменимо в самый злой снегопад. pic.twitter.com/KiZvpVr8Ij— ЦОДД (@gucodd) 3 марта 2019 г.