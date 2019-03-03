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ТОП-3 машин бизнес-класса с пробегом 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Некоторые автолюбители предпочитают исключительно автомобили бизнес-класса. И их не останавливает то, что машина часто предлагается на вторичном рынке и с внушительным пробегом.
Экспертам автоблогов удалось найти тройку автомобилей, для покупки которых достаточно иметь 400 тысяч рублей. Вот этот список.
Открывает его Nissan Maxima пятой генерации. На рынке можно найти достаточно качественный вариант 2006 года выпуска с кожаным салоном.
Топовый вариант имеет двигатель на 3 литра и 200 лошадиных сил. Впрочем, есть вариант попроще с двухлитровым мотором с мощностью в 140 «лошадей».
На второй строчке расположился седан Chevrolet Epica, достаточно редкий автомобиль для отечественных дорог. По своим габаритам машина напоминает типичных представителей американского автопрома.
Оптимальной может стать комплектация с агрегатом на 2,5 литра и потенциалом в 256 лошадиных сил. Слабыми местами можно назвать простенькую отделку салона и невыразительную переднюю часть.
Третья позиция у Toyota Avensis второго поколения. Машину в приличном состоянии за 400 тысяч приобрести достаточно сложно. Поэтому перед покупкой стоит не пожалеть средства на диагностику всех основных узлов.
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Комментарии1
Автоновости , Nissan , Chevrolet , Toyota , Toyota Avensis , Nissan Maxima , Chevrolet Epica
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