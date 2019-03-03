Момент аварии на МКАД попал на видео

Момент столкновения автомобилей на Московской кольцевой автодороге попал на видео. Кадры происшествия опубликованы в социальной сети "ВКонтакте".

На записи видно, как одна из машин пытается перестроиться, в результате чего ее начинает заносить на скользкой дороге. Автомобиль сталкивается с другим транспортным средством, после чего обе машины ударяются о заграждения трассы. Через некоторое время автовладельцам удается справиться с управлением.

Утром третьего марта на 60-м километре МКАД произошел ряд мелких ДТП. По данным ГИБДД, на внутренней стороне автодороги произошли две аварии с участием четырех транспортных средства, три происшествия с участием трех машин и одно ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал один человек. На внешней стороне МКАД была зарегистрирована одна авария с участием трех единиц транспорта и еще одна — с участием двух автомобилей. Движение на данном отрезке трассы полностью восстановлено.