Yamaha отзывает десятки скутеров из России

Компания Yamaha отзывает из Российской Федерации несколько десятков скутеров.

Скутера модели XP530D-A в количестве 69 единиц должны вернуться на завод производителя. В это число входят мопеды, которые были реализованы по всей территории Российской Федерации в период с весны 2017 по декабрь прошлого года.

Причиной возврата производителю скутеров Yamaha XP530D-A стало использование неоптимального программного обеспечения блока, который управляет двигателем (ECU). Это влечет за собой неправильную подачу топлива в камеру сгорания, а именно при работе на холостых оборотах воспламеняющаяся смесь может оказаться бедной. Это служит причиной причиной хлопков в системе выхлопа и остановки двигателя.

Кроме того, есть ещё один повод для отзыва. Вариатор оснащён приводным ремнем, который намного тоньше и легче необходимого. В результате при незначительном повреждении в процессе работы, он может оборваться и привести к нехорошим последствиям.

На отозванных 69 скутерах будут выполнены работы по перепрограммированию блока, управляющего мотором, и проведена замена приводного ремня вариатора на качественный. Владельцы скутеров Yamaha XP530D-A могут самостоятельно проверить информацию об отзыве по VIN номеру своего скутера. Под отзыв из Российской Федерации попали скутера с номерами: JYASJ146000000301 по JYASJ146000000362; JYASJ146000000364 по JYASJ146000000366; JYASJ146000000368 по JYASJ146000000369 включительно.