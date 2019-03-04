Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Yamaha отзывает десятки скутеров из России 

Car.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Yamaha
Компания Yamaha отзывает из Российской Федерации несколько десятков скутеров.
Скутера модели XP530D-A в количестве 69 единиц должны вернуться на завод производителя. В это число входят мопеды, которые были реализованы по всей территории Российской Федерации в период с весны 2017 по декабрь прошлого года.
Причиной возврата производителю скутеров Yamaha XP530D-A стало использование неоптимального программного обеспечения блока, который управляет двигателем (ECU). Это влечет за собой неправильную подачу топлива в камеру сгорания, а именно при работе на холостых оборотах воспламеняющаяся смесь может оказаться бедной. Это служит причиной причиной хлопков в системе выхлопа и остановки двигателя.
Кроме того, есть ещё один повод для отзыва. Вариатор оснащён приводным ремнем, который намного тоньше и легче необходимого. В результате при незначительном повреждении в процессе работы, он может оборваться и привести к нехорошим последствиям.
На отозванных 69 скутерах будут выполнены работы по перепрограммированию блока, управляющего мотором, и проведена замена приводного ремня вариатора на качественный. Владельцы скутеров Yamaha XP530D-A могут самостоятельно проверить информацию об отзыве по VIN номеру своего скутера. Под отзыв из Российской Федерации попали скутера с номерами: JYASJ146000000301 по JYASJ146000000362; JYASJ146000000364 по JYASJ146000000366; JYASJ146000000368 по JYASJ146000000369 включительно.
Car.ru: последние новости
В Сети показали 10-колёсный внедорожник для арабского шейха Наказание за оставленные во дворах машины ужесточат «КАМАЗ» обучил первую группу водителей для машин с газодизельными моторами
Комментарии
Автоновости
Читайте также
Видео
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
За старые машины начнут штрафовать в Москве
Автоновости
Последствия серии ДТП на МКАД сняли с беспилотника
ДТП
Нарушитель оторвался от полиции, дрифтуя на шоссе
Автоновости
«Желтый» уровень опасности: на МКАД столкнулись 40 машин
ДТП Статьи
Такси только для женщин поедет по Чечне
Автоновости
Водитель протаранил «запершие» его машины
ДТП
Автокран упал на проезжую часть в центре Москвы
ДТП
«Машины были в щепки разбиты»: очевидец о ДТП на МКАД
ДТП Автоновости
Два БТР смяли четыре автомобиля в Курске
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение