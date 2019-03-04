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В Чечне появится «женское» такси 

Вести.Ru 28 минут назад
Фото: EPA
Арабский инвестиционный фонд имени шейха Зайеда, работающего в Чечне, сообщил, что в Чечне появится специальное такси, которое будет обслуживать только женщин с водителями-женщинами.
Сообщается, что кредитный комитет фонда одобрил этот проект. Служба такси будет носить название "Мехкари", что в переводе с чеченского значит "девушки", передает РИА Новости.
Организаторы сервиса считают, что подобная услуга будет очень удобна с точки зрения норм религии и традиций республики. Многие женщины отказываются от услуг такси из-за религиозных норм, запрещающих женщинам передвигаться в одной машине с посторонним мужчиной.
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