Наказание для водителей неэкологичных авто ужесточат

Минтранс разработал проект «дорожной карты», вводящей в Москве и Санкт-Петербурге экологически чистые зоны. Как пишет «Коммерсант», машины с двигателями низкого экологического класса будут штрафовать за въезд в эти зоны.

По данным газеты, к октябрю Минтранс совместно с МВД разработает поправки в административный кодекс, позволяющие штрафовать за проезд под знаком, которым обозначается экологически чистая зона.

Власти Москвы и Санкт-Петербурга сами определят, в каких районах особенно страдает экология, а также какой вид машин наиболее опасен.

«Коммерсант» отмечает, что знак с указанием экологического класса двигателя («Евро-0», «Евро-1», «Евро-2», «Евро-4»), необходимым для проезда, ввели летом 2018-го, но пока не применяли. Для нарушителей требований этого знака предусмотрен штраф в 500 рублей, но Минтранс планирует ужесточить наказание.

Кроме того, к октябрю 2019-го Минтранс разработает «упрощенный порядок» присвоения класса старым машинам, получившим паспорта технического средства (ПТС) до 2008-2011 годов. В старых ПТС данных об экологическом классе нет. В России более 20 миллионов машин старше десяти лет, что составляет 30 процентов от всего автопарка.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков выразил опасение, что все авто без данных в ПТС могут автоматически приравнять к «нулевому» («Евро-0») классу.

«На практике ее [идею — прим.ред.] извратят так, что по Москве условно старым автомобилям вообще запретят ездить», — отметил парламентарий.

По его мнению, для защиты экологии в первую очередь необходимо исключить продажу контрафактного топлива и отказаться от «чадящих автобусов и грузовиков».