За старые машины начнут штрафовать в Москве

Владельцев старых машин решили штрафовать за поездки по Москве и Петербургу

В Москве и Санкт-Петербурге решили сделать зоны, куда под угрозой штрафа запретят въезд старым машинам, пишет «Коммерсантъ» в понедельник, 4 марта.

Соответствующий документ подготовили в Минтрансе . Сейчас он согласовывается с другими заинтересованными ведомствами.

Ограничения коснутся всех автомобилей низкого экологического класса, но какого именно — не уточняется. При необходимости граждане получат возможность пройти упрощенную процедуру определения класса машины.

В октябре, по данным издания, МВД и Минтранс представят поправки к КоАП, которые введут новый штраф за въезд в экологически чистую зону, обозначенный специальными знаками: «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2», «Евро-4». Такие указатели уже внесены в ПДД, и пренебрежение ими влечет штраф в размере 500 рублей, но на практике знаки пока не применяются.

В столичном департаменте транспорта журналистам пояснили, что на первом этапе экологические ограничения, вероятно, коснутся грузового и автобусного транспорта. Они будут действовать в спальных районах и вблизи парков.