За старые машины начнут штрафовать в Москве

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Владельцев старых машин решили штрафовать за поездки по Москве и Петербургу 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
В Москве и Санкт-Петербурге решили сделать зоны, куда под угрозой штрафа запретят въезд старым машинам, пишет «Коммерсантъ» в понедельник, 4 марта.
Соответствующий документ подготовили в Минтрансе. Сейчас он согласовывается с другими заинтересованными ведомствами.
Ограничения коснутся всех автомобилей низкого экологического класса, но какого именно — не уточняется. При необходимости граждане получат возможность пройти упрощенную процедуру определения класса машины.
В октябре, по данным издания, МВД и Минтранс представят поправки к КоАП, которые введут новый штраф за въезд в экологически чистую зону, обозначенный специальными знаками: «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2», «Евро-4». Такие указатели уже внесены в ПДД, и пренебрежение ими влечет штраф в размере 500 рублей, но на практике знаки пока не применяются.
В столичном департаменте транспорта журналистам пояснили, что на первом этапе экологические ограничения, вероятно, коснутся грузового и автобусного транспорта. Они будут действовать в спальных районах и вблизи парков.
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Комментарии219
Автоновости , Видео , Минтранс РФ , МВД
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