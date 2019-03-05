Электрический кроссовер Skoda приблизили к серии

Компания Skoda представила на автосалоне в Женеве очередной автомобиль, построенный на платформе MEB. Им стал концептуальный кроссовер-купе Vision iV, который дает представление о том, какими станут будущие электрокары марки.

Особенностью дизайна Skoda Vision iV является светящаяся полоса во всю ширину кузова, соединяющая светодиодные фары. В будущем она станет отличительной чертой всех электрокаров Skoda. Сзади: небольшой спойлер, С-образные диодные фонари, подсвечивающаяся полоса на диффузоре и шрифтовое начертание Skoda на двери багажника.

Кроме того, Vision iV также досталась измененная решетка радиатора с вертикальными ребрами, камеры вместо боковых зеркал, ножки которых напоминают акульи плавники, и 22-дюймовые колеса.

В салоне кроссовера установлен новый двухспицевый руль, цифровая приборная панель и дисплей информационно-развлекательной системы, будто парящий в воздухе. Дефлекторы вентиляции оснащены индивидуальными сенсорными панелями управления. В нише на центральной консоли можно установить два смартфона: они автоматически подключатся к бортовой системе и будут заряжаться через индукционную панель.

Силовая установка Skoda Vision iV состоит из отдельных электромоторов для каждой оси. Их суммарная мощность достигает 306 лошадиных сил. Время разгона до 100 километров в час — 5,9 секунды. Максимальная скорость — 180 километров в час. Тяговая батарея под полом емкостью 83 киловатт-часа обеспечивает пробег до 500 километров на одной зарядке.

Skoda Vision iV развивает концепцию концепта Vision E 2017 года. Кросс-купе также был построен на MEB, оснащен двум электромоторами суммарной мощность 306 лошадиных сил и мог проезжать без подзарядки до 500 километров.