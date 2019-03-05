Стала известна стоимость проезда по трассе Москва — Петербург

Представители «Автодора» назвали стоимость проезда по скоростной трассе М-11, ведущей от Москвы до Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости . По словам главы госкомпании Вячеслава Петушенко, водителям придётся выложить около двух тысяч рублей за дорогу в одну сторону.

Петушенко отметил, что тариф озвучен при условии проезда в будний день и оплаты наличными. Для обладателей транспондеров предполагается ввести систему скидок. Также сэкономить водителям позволят различные программы лояльности.

Руководитель госкомпании также отметил, что движение по платной автодороге запустят в октябре-декабре 2019 года.

«Летом мы запустим участок до Твери, в IV квартале текущего года мы запустим движение на участках под Санкт-Петербургом», — заявил Петушенко.

Скоростную трассу М-11, связывающую Москву с Санкт-Петербургом, начали строить в 2010 году. Изначально планировалось сдать объект в эксплуатацию в 2018 году к началу Чемпионата мира по футболу. Протяжённость дороги составляет 669 километров. Стоимость проекта, реализуемого в рамках государственно-частного партнёрства, оценивается почти в 153 млрд рублей.