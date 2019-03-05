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Стала известна стоимость проезда по трассе Москва — Петербург 

Рамблер + ещё 18 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Представители «Автодора» назвали стоимость проезда по скоростной трассе М-11, ведущей от Москвы до Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости. По словам главы госкомпании Вячеслава Петушенко, водителям придётся выложить около двух тысяч рублей за дорогу в одну сторону.
Петушенко отметил, что тариф озвучен при условии проезда в будний день и оплаты наличными. Для обладателей транспондеров предполагается ввести систему скидок. Также сэкономить водителям позволят различные программы лояльности.
Руководитель госкомпании также отметил, что движение по платной автодороге запустят в октябре-декабре 2019 года.
«Летом мы запустим участок до Твери, в IV квартале текущего года мы запустим движение на участках под Санкт-Петербургом», — заявил Петушенко.
Скоростную трассу М-11, связывающую Москву с Санкт-Петербургом, начали строить в 2010 году. Изначально планировалось сдать объект в эксплуатацию в 2018 году к началу Чемпионата мира по футболу. Протяжённость дороги составляет 669 километров. Стоимость проекта, реализуемого в рамках государственно-частного партнёрства, оценивается почти в 153 млрд рублей.
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Автоновости , Другое , Автодор , РИА Новости
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