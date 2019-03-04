Стали известны цены на обновленный Renault Duster

В Европе уже не первый год продается Duster второго поколения, но нам его ждать как минимум до 2020-го. Старый Duster теряет поклонников, и в Renault стараются поддержать к нему интерес малой кровью. Рестайлинг у машины уже был, остаются новинки по части оснащения. Для начала модели изменили названия комплектаций, приведя их в соответствие с актуальной концепцией. Палитра имен Authentique, Expression, Luxe и Luxe Privilege устарела. Ей на смену пришли Access, Life, Drive и Drive Plus соответственно.

В списке опций появился мультимедийный комплекс следующего поколения. В системе Media Nav 4.0 есть поддержка протоколов Android Auto и Apple CarPlay. Такую уже ставят на рестайлинговое семейство Logan/Sandero, а вот у «Каптюра» ее пока нет. Стандартная двухдиновая магнитола обрела два USB-порта. Кроме того, для машины разработали мобильное приложение R Go. Оно поможет найти автомобиль на большой стоянке и узнать параметры автомобиля дистанционно.

В салоне появился обновленный руль с современным дизайном и удобным хватом (от «Логана»), который в дорогих комплектациях отделан кожей и оснащен клавишами управления круиз-контролем. Во всех комплектациях внедрена иная отделка сидений. Топовому уровню Drive Plus положена комбинированная обивка. Плюс — датчики давления в шинах, 16-дюймовые литые колеса нового дизайна и отдельная кнопка обогрева ветрового стекла.