В России появился дизельный Audi Q8

Компания Audi начала продажи дизельной модификации вседорожника Q8 — 45 TDI quattro. Цены на новинку начинаются от 4 990 000 рублей — на 110 тысяч рублей дешевле бензиновой версии. Первые заказчики получат свои машины в мае этого года.

Новый вариант Audi Q8 оснащается 3,0-литровым дизельным двигателем, выдающим 249 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат», привод — полный quattro с центральным дифференциалом Torsen. С места до «сотни» дизельный Q8 разгоняется за семь секунд ровно, а его максимальная скорость составляет 225 километров в час.

В стандартное оснащение кросскупе входят 20-дюймовые колеса, адаптивная подвеска с электронноуправляемыми амортизаторами, светодиодные фары, электропривод двери багажника, круиз-контроль. За доплату Q8 45 TDI quattro можно оборудовать пневмоподвеской, подруливающими задними колесами, матричной головной оптикой, четырехзонным климат-контролем, аудиосистемой Bang & Olufsen, проекционным дисплеем и панорамной крышей.

Audi Q8 в версии 3.0 V6 TFSI с бензиновым двигателем 340 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента стоит от 5 100 000 рублей.