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Американцы оценили российский лимузин Aurus 

Рамблер + ещё 48 1 час назад
Фото: ТАСС
Российские автомобили Aurus, представленные на автосалоне в Женеве, практически ничем не уступают Bentley и Rolls-Royce, отметил американский портал Carscoops. По словам аналитиков, машины проекта «Кортеж» смогут составить конкуренцию легендарным брендам.
Внимание специалистов приковали к себе бронированный лимузин Aurus Senat Limousine L700 и седан Senat S600.
Эксперты отмечают, что внешний облик «роскошных» автомобилей российского производства напоминает черты Rolls-Royce, поэтому о новаторских идеях разработчиков здесь говорить не приходится.
«Однако салон, несомненно, шикарный. Это подтверждает кожаная обивка, отделка салона деревом и металлическими акцентами», — указывается в статье.
Аналитики подчеркнули внушительный размер лимузина проекта «Кортеж», который оказался больше зарубежных Rolls-Royce Phantom и Maybach 62: колёсная база Aurus составляет более 6 м.
«Машины также довольно высокотехнологичны, имеют цифровую приборную панель, широкоэкранную информационно-развлекательную систему», — отметили американские журналисты, подчеркнув, что российские автомобили также оснащены системой персонализации, которая позволяет настраивать интерьер под индивидуальные потребности водителя.
Проект по сборке российских автомобилей класса «люкс» реализуется специалистами Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). Машины предназначены для перевозки первых лиц государства. В проекте производство четырёх классов транспортных средств — лимузинов, минивэнов, седанов и внедорожников. С 15 февраля бренд Aurus принимает заявки на лимузин Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600. Производитель планирует продавать в год по 150 автомобилей. По данным СМИ, ориентировочная стоимость одной машины будет составлять около 10 млн рублей.
Комментарии
Автоновости , Maybach , Maybach 62 , Bentley , Rolls-Royce , Rolls-Royce Phantom
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