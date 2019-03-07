Американцы оценили российский лимузин Aurus

Российские автомобили Aurus, представленные на автосалоне в Женеве, практически ничем не уступают Bentley Rolls-Royce , отметил американский портал Carscoops. По словам аналитиков, машины проекта «Кортеж» смогут составить конкуренцию легендарным брендам.

Внимание специалистов приковали к себе бронированный лимузин Aurus Senat Limousine L700 и седан Senat S600.

Эксперты отмечают, что внешний облик «роскошных» автомобилей российского производства напоминает черты Rolls-Royce, поэтому о новаторских идеях разработчиков здесь говорить не приходится.

«Однако салон, несомненно, шикарный. Это подтверждает кожаная обивка, отделка салона деревом и металлическими акцентами», — указывается в статье.

Аналитики подчеркнули внушительный размер лимузина проекта «Кортеж», который оказался больше зарубежных Rolls-Royce Phantom Maybach 62: колёсная база Aurus составляет более 6 м.

«Машины также довольно высокотехнологичны, имеют цифровую приборную панель, широкоэкранную информационно-развлекательную систему», — отметили американские журналисты, подчеркнув, что российские автомобили также оснащены системой персонализации, которая позволяет настраивать интерьер под индивидуальные потребности водителя.

Проект по сборке российских автомобилей класса «люкс» реализуется специалистами Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). Машины предназначены для перевозки первых лиц государства. В проекте производство четырёх классов транспортных средств — лимузинов, минивэнов, седанов и внедорожников. С 15 февраля бренд Aurus принимает заявки на лимузин Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600. Производитель планирует продавать в год по 150 автомобилей. По данным СМИ, ориентировочная стоимость одной машины будет составлять около 10 млн рублей.