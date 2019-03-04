У суперкупе Mercedes-AMG GT R съехала крыша

Семейство быстрых и мощных двухдверок от Mercedes-AMG пополнилось новым родстером: складной мягкий верх приспособили к одной из топовых модификаций AMG GT. Однако, открытый Mercedes-AMG GT R, скорее всего, станет не дорожным суперкаром, а коллекционной ценностью.

Дело в том, что, анонсировав новинку, производитель не назвал ее розничную цену, но зато озвучил объемы планируемого тиража: родстер Mercedes-AMG GT R появится на свет всего в 750 экземплярах. При этом по динамическим характеристикам родстер вполне сравним со своим собратом с жесткой крышей.

Мероприятия по усилению кузова GT R для открытой версии привели к заметному росту "полетного веса": если купе весит 1 555 кг, то родстер — уже 1 635 кг. При этом новинка пережила ряд мероприятий по снижению массы: например, часть компонентов родстера выполнена из карбона, а каркас мягкого трехслойного верха — из алюминия и магниевых сплавов. Однако, 100 км/ч обе модификации наберут одновременно — за 3,6 секунды. Максимальная скорость у новинки при этом составляет 317 км/ч, то есть родстер отстает от купе по этому показателю всего на 1 км/ч — на уровне статистической погрешности.

Силовой агрегат открытый GT R получил тот же самый. Как и у купе, четырехлитровый V8 родстера развивает 585 л.с. и 700 Нм и работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой и электронноуправляемым активным дифференциалом. Родстер также снабдили активными опорами двигателя, адаптивной подвеской, подруливающими задними колесами, карбоновым карданом и титановым выпуском.

Кроме того, получил родстер и активные аэродинамические элементы — например, передний спойлер, который способен выдвигаться на 40 мм. Заднее антикрыло сохранено, но слегка модифицировано.

В список оснащения Mercedes-AMG GT R войдут желтые тормозные суппорты и 390-миллиметровые тормозные диски, колесные диски размерностью R19/R20, мультимедийная система с монитором диагональю 10,25 дюймов и 12,3-дюймовая цифровая "приборка", сиденья и руль от AMG с отделкой черной кожей наппа и тому подобное. Цены на новинку пока не объявлены, но не исключено, что родстер GT R доберется до России, пусть и в считанных экземплярах: аналогичное купе в нашей стране продается и оценено в минимальные 11 900 000 рублей.