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Volvo снизит ограничение скорости на своих автомобилях 

РИА Новости + ещё 19 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Шведский автопроизводитель Volvo Cars с 2020 года ограничит максимальную скорость на своих автомобилях уровнем в 180 километров в час, говорится в сообщении компании.
"Компания Volvo Cars ставит перед собой цель привлечь внимание к проблеме превышения скорости на дорогах, к её масштабам и страшным последствиям. С 2020 года на всех автомобилях шведского бренда максимально возможной скоростью станет 180 километров в час", — говорится в сообщении.
"Мы выявили ключевые проблемные области, которые сегодня являются помехами на пути реализации нашей стратегии Vision 2020. Ограничение максимальной скорости в автомобиле — это не панацея, но мы считаем это необходимой мерой — пусть даже и ради спасения одной единственной жизни", — приводится в сообщении комментарий президента и гендиректора Volvo Cars Хокана Самуэльссона.
Поясняется, что основные цели Vision 2020 — исключить возможность смертельного исхода или получения серьёзной травмы в автомобиле Volvo.
Помимо ограничения максимальной скорости в своих автомобилях, компания также изучает вопрос совместной работы умного скоростного контроля и технологии геозонирования и их потенциала в вопросе автоматического ограничения скорости возле школ и больниц, отмечается в релизе.
"Проблема с превышением скорости заключается в том, что после определённого показания спидометра системы безопасности автомобиля и продуманная дорожная инфраструктура уже неспособны предотвратить серьёзные травмы и смертельный исход в случае ДТП. В большинстве западных стран повсеместно устанавливаются ограничения скорости — и при этом постоянно регистрируются случаи её превышения, что и является одним из самых частых факторов ДТП со смертельным исходом", — поясняют в компании.
Кроме того, по данным компании, такой же сложно разрешимой проблемой, как превышение скорости, является езда в нетрезвом состоянии, при этом третьей проблемной областью специалисты называют невнимательность за рулем.
Шведская автомобилестроительная Volvo Cars основана в 1927 году. Производит легковые автомобили марки Volvo. Ранее входила в концерн Volvo. Штаб-квартира расположена в Гетеборге, Швеция.
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Автоновости , Volvo
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