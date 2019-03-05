Названы сроки появления в России нового внедорожника Suzuki Jimny

Официальные автомобильные дилеры в России запустят продажи нового поколения внедорожника Suzuki Jimny во второй половине текущего года, пишут «Известия»

Новый Suzuki Jimny прошел модернизацию. В частности, вместимость багажника при полностью сложенных задних сиденьях составляет была увеличена на 53 л. — до 377 л. Дорожный просвет модели нового поколения увеличен с 190 до 210 мм.

Как отмечает издание, новый внедорожник будет доступен в восьми цветах, в том числе двух, которые были разработаны специально для него. В России автомобиль будет представлен с новым 1,5-литровым атмосферным двигателем.

При этом новый Suzuki Jimny унаследовал от модели предыдущего поколения конструкцию с лонжеронной рамой лестничного типа, неразрезные мосты, жестко подключаемый полный привод и раздаточную коробку с понижающей передачей.