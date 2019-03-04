Горьковский автозавод начнёт выпуск компактного кроссовера

В 2020 году на мощностях Горьковского автозавода начнёт выпускаться компактный кроссовер Volkswagen Tarek. Об этом сообщает сайт «Авторевю».

По предварительной информации, автомобиль, построенный на платформе MQB, будет представлять собой укороченную версию китайской модели Tharu, которая, в свою очередь, создана из кроссовера Skoda Karoq, но с иным оформлением задней и передней части.

Длина китайской версии составляет 4453 мм, а ее колесная база — 2680 мм, однако для других стран автомобиль получит более компактные размеры. Официальной информации о новом кроссовере пока нет.