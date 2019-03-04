В 2020 году на мощностях Горьковского автозавода начнёт выпускаться компактный кроссовер Volkswagen Tarek. Об этом сообщает сайт «Авторевю».
По предварительной информации, автомобиль, построенный на платформе MQB, будет представлять собой укороченную версию китайской модели Tharu, которая, в свою очередь, создана из кроссовера Skoda Karoq, но с иным оформлением задней и передней части.
Длина китайской версии составляет 4453 мм, а ее колесная база — 2680 мм, однако для других стран автомобиль получит более компактные размеры. Официальной информации о новом кроссовере пока нет.
По итогам 2018 года на мощностях Горьковского автозавода было собрано около 57 тысяч легковых автомобилей, что на 16% больше, чем в 2017 году. Предприятие выпускает модели Skoda Octavia и Skoda Karoq, а до весны 2018 года здесь также собирали седаны Volkswagen Jetta.