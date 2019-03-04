Сделано откровенное заявление об опасности Крымского моста

Переправа через Керченский пролив стала источником многих проблем. Крымский мост принесет россиянам еще много неприятностей. С таким тревожным заявлением выступил эксперт Андрей Колесников

По его словам, реальные доходы населения снижаются уже пятый год подряд. Эксперт подчеркнул, что пять лет — это время, которое Крым находится в составе России.

Колесников напомнил, что на сооружение Крымского моста государство израсходовало большие средства, а в это же время реальные доходы населения продолжали снижаться.

"Вместо острова Буяна в нашей русской антинародной сказке — полуостров Крым. Там все это и зарыто в Керченском мосту", — написал Колесников в колонке для издания New Times.

Аналитик отметил, что экономические и исторические последствия россияне начинают ощущать постепенно.

"Сказке давно уже пришел конец", — резюмировал Колесников.

Стоимость строительства Крымского моста составляет более 210 миллиардов рублей. Итоговая смета была утверждена в феврале 2016 года.

Эксперты уже неоднократно высказывали сомнение в пользу Крымского моста. Так, политолог Михаил Делягин , комментируя запуск движения грузовых автомобилей по переправе осенью прошлого года, отметил, что это не поможет снизить стоимость продуктов в магазинах полуострова.

Крымский мост в целом обеспечивает надежность поставок, признал эксперт. Однако гораздо более вероятно не снижение, а лишь замедление роста цен в крымских магазинах, посетовал эксперт.

Крымский мост был открыт для автомобильного движения в мае прошлого года. В настоящее время строители продолжают возводить железную дорогу по переправе. Первые поезда промчатся по ней уже в декабре этого года.